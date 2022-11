Am Tag, als die Bahn in Österreich stillstand, klebten sich in Graz Aktivisten der "Letzten Generation" auf die Straße. Solche Aktionen blieben Kärnten bisher erspart. Wir sind noch nicht ins Visier der "Klima-Kleber" geraten. Was bei den meisten Menschen wohl mehr Freude als Enttäuschung auslöst.