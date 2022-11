Die Regierung hat die Übergewinnsteuer beschlossen. Eine zwiespältige Maßnahme, denn Hochsteuerland sind wir ja schon. Der Nutzen könnte darin liegen, dass dieses Geld ein Mascherl hat: Man hat löblich gelobt, die Mehreinnahmen (zwei bis vier Milliarden) nicht zu vertranscheln, sondern konkret in Preisstützungen im Energiesektor zu stecken. Wir sind gespannt. Dass die Steuer rückwirkend gilt, bringt vielleicht beim Publikum Punkte, ist aber rechtsstaatlich kein Ruhmesblatt.

Die wahren Übergewinne sprudeln sowieso woanders. Zum Beispiel in Katar, dessen Zwielicht-Regime sich aus Wohlstandsverwahrlosung eine Fußball-WM kaufte. Auf der Klimakonferenz in Scharm al-Scheich, wo jetzt die Nachspielzeit läuft, sollte man beim Gezerre um globale Klima-Transferzahlungen auch den obszönen Petro-Reichtum der Ölexportländer in den Blick nehmen. Dahinter steckt eine unbequeme Wahrheit: Derlei Unrechtsregime (zB auch in Saudi-Arabien) werden nicht durch ein paar Fußball-TV-Übertragungen habilitiert, sondern durch unseren Öl- und Gasimport. Wer sich also moralisch unbedingt in die Heldenpose werfen und über den Dingen stehen will, der kann das glaubwürdig nur auf dem ungemütlichen Weg tun: durch weniger Ölverbrauch, weniger Mobilität, weniger Auto, weniger Flugreisen, weniger Konsum, weniger „Black Friday“. Das bissl Hin- oder Wegschauen beim Fernsehkick hingegen entscheidet leider noch nicht darüber, ob wir bei Menschenrechtsverletzungen nicht mehr hinschauen können und nicht mehr wegschauen wollen.

Womit wir abschließend noch zur jüngsten Menschenrechts-Kasperliade der Innenpolitik kommen. Wäre das Thema nicht so ernst, könnte man es als Beitrag zum Faschingsbeginn verbuchen. Doch die strukturell unseriöse Debatte, das passionierte Aneinander-Vorbeireden, das Bewirtschaften absichtsvoller Missverständnisse - das alles lässt die Bürger ratlos zurück.

Selbstverständlich kann man über die Menschenrechtskonvention, die sich in sieben Jahrzehnten weiterentwickelt hat, jederzeit reden. Nur bitte nicht so. Die ÖVP ist wieder einmal Eigentorschützenkönig, weil sie in virtuoser Dissonanz alle denkbaren Positionen vertrat und am Ende beschämt das Oppositionsbekenntnis pro Menschenrechte (also die nackte Selbstverständlichkeit) unterschreiben musste. Da half auch die Belgrader Dreier-Abwehrkette (Nehammer, Orban, Vucic) nichts. Das linke Lager wiederum hat sich intellektuell entblößt, indem man das Wöginger-Zitat („Menschenrechtskonvention überarbeiten“) unredlich in die Kampfparole „ÖVP will Menschenrechte abschaffen“ verwandelte. Es muss offenbar Hör- und Denkschwierigkeiten geben. Und die FPÖ staubte ab: Sie nützt die (Un-?)Gunst der Stunde, um die zeitweise Aussetzung des Asylrechts zu fordern. Zusammenfassendes Kunststück: Der entbehrliche Nullsummen-Tanz hat unter dem Strich kein Problem gelöst, obwohl wir bei diesem Thema mehr als genug davon haben.

Da wundert einen nicht, dass wir uns so selten für irgendwas qualifizieren.

Freizeit ohne Toren und Torheiten wünscht