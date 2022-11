Auf dem Tisch liegt in der offenen Verpackung ein meterlanger Säbel, Abschiedsgeschenk der Verteidigungsministerin. Blickt der frühere steirische Landeshauptmann von seinem neuen Schreibtisch auf, schaut er direkt auf das Bild seines frisch frisierten Nachfolgers an der Wand. Das hat man davon, wenn einem die Partei in ihrer Zentrale nach vielen verwinkelten Gängen und Stiegen ein Auszugsstüberl zubilligt. "Büro des Ehrenobmanns" steht auf dem Türschild. Dem Bewusstsein um die eigene Vergänglichkeit entkommt man dort nicht. Auf dem turmhohen Kachelofen steht der signierte Helm des Formel-1-Piloten Sebastian Vettel, noch ein Präsent. So an die zwei, drei Tage komme er hierher, sagt Hermann Schützenhöfer, das Motiv, alte Arbeitssucht oder Überwindung der Langeweile, lässt er offen. Er erzählt von seiner Rede bei der Abschlusskundgebung des wahlkämpfenden Bundespräsidenten und wie dieser sich über die Fürsprache auf offener Bühne gefreut habe und mit ihm der Michael Häupl und der Michael Ludwig. "Wenn ich dürfte, würde ich dich am liebsten umarmen", soll Alexander Van der Bellen dem ÖVP-Gast zugeflüstert haben, erzählen Ohrenzeugen.