In der Nacht auf den 29. Juni zeigte die Naturgewalt, wozu sie fähig ist. Ein verheerendes Unwetter richtete in Arriach und Treffen großen Schaden an. Menschen standen plötzlich vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Welle der Zerstörung habe eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst, schreibt der Treffner Bürgermeister Klaus Glanznig in der aktuellen Gemeindezeitung. Das alles sei keine Selbstverständlichkeit, so der Bürgermeister weiter.