In der Evangelischen Kirche in Venedig hängt links vom Altar ein echter Titian. Dargestellt ist Jesus, der Christus, der in seiner linken Hand die Welt hält. Titian hat die Welt als Glaskugel dargestellt, also sehr zerbrechlich. Das kommt unserer gegenwärtigen Weltwahrnehmung sehr nahe. Viele sind sogar der Überzeugung, dass bereits vieles unwiederbringlich zerstört ist und wir die nötige Umkehr nicht mehr hinbekommen.