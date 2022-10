Gewiss Gewisses guten Gewissens witternde Zwitschernde!

Was lange währt….: Nach mehrfachem Hin und Her hat der amerikanische Milliardär Elon Musk nun doch den Internet-Nachrichtendienst Twitter gekauft. Ob die Verhältnisse um das Gezwitscher-Netzwerk dadurch „endlich gut“ geworden sind, wird man erst im Rückblick beurteilen können. Derzeit liegt noch manches im Dunkeln und vieles im Argen. Erst dieser Tage kehrte zum Beispiel die Parteichefin der deutschen SPD, Saskia Esken, Twitter den Rücken - und rechnet in einer deftigen Wortmeldung mit dem zweifelhaften Wirken der Plattform ab.

Die „Ökonomie von Aufmerksamkeit und Empörung“ beschädige unsere politische Kultur, kritisiert die Sozialdemokratin. Die Plattform sei nicht nur ein Tummelplatz für Hass, sondern sie befördere auch Kampagnen zur Manipulation der öffentlichen Meinung. Der konkrete Vorwurf: Twitter pflege einen nachlässigen Umgang mit gemeldeten strafbaren Inhalten im Dunstkreis von Beleidigung und Verhetzung. Deshalb sei das Netzwerk „in keiner Weise geeignet“, Menschen und demokratische Gesellschaften zu stärken.

Für Österreich wäre zu ergänzen: Leider machen auch viele Meinungsführer von Twitter einen problematischen Gebrauch. Speziell ein Kreis untereinander befreundeter Wiener Journalisten nützt die „Blase“ keineswegs nur zum Austausch von Neuigkeiten, sondern zur konzertierten, fast immer linkslastigen Stimmungsmache gegen unliebsame Proponenten des öffentlichen Lebens. Weder um Objektivität noch um Distanz wird dort gerungen. Es gibt auch keine ergebnisoffene Neugier und keinen Ehrgeiz, eigene Überzeugungen in Frage zu stellen. Die journalistischen Kerntugenden wirft man, für alle sichtbar, zugunsten von Vorverurteilung und Selbstüberhöhung über Bord. Das ist nicht nur kein Ruhmesblatt für unsere Branche, sondern es entfaltet zudem gefährliche Wirkung auf Nachwuchsjournalisten, die in diesem Kreis der gesinnungskorrekten Schulter- und Schenkelklopfer eine ihrem Beruf abträgliche Sozialisation erfahren.

Wir, die Altgedienten in den Redaktionen, haben die Pflicht und Verantwortung, diese Missstände zu erkennen, zu benennen und ihnen entgegenzuwirken. Hoffentlich gelingt es uns, diesen schönen Beruf durch die Unbill der Zeiten zu geleiten. Nur glaubwürdig unabhängige Medien, die wahrhaftig um Standpunkte ringen, nützen der Demokratie.

