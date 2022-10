Guten Morgen!



Unlängst in Monza, wo die Eiserne Krone der Langobarden unweit eines wunderbaren Doms aufbewahrt wird bzw. Maria Theresia ihrem Sohn ein prächtiges Schloss in die größte Parkanlage Europas gesetzt hat. Im Rahmen einer morgendlichen Jogging-Tour lässt sich die berühmte Autorennstrecke mit ihren spektakulären Steilkurven erkunden, auch die denkwürdige Parabolica-Kurve, wo Jochen Rindt im September 1970 tödlich verunglückt ist (Steilkurven sind nicht Teil der Formel-1-Strecke). Abgestiegen sind wir einem Hotel mit angrenzendem Restaurant. Auffälligstes Merkmal: Zwei Dutzend Inder arbeiteten dort höchst zuvorkommend als Kellner.



Nun lag es mir fern, mich mit inquisitorischen Fragestellungen in die individuelle Biographie der einzelnen Personen zu vertiefen. Angesichts der jüngsten aufgeflammten Asyldebatte drängte sich mir unweigerlich die Frage auf: Kamen auch diese Inder über die grüne Grenze ins Burgenland und dann weiter in den gelobten Westen?



Weil der Platz knapp ist in festen Unterkünften, werden - wie einst im Jahr 2015 - in Österreich wieder Zelte aufgestellt. Bisher sind nur jene Bundesländer davon betroffen, die ihre Hausaufgaben bei der Unterbringung nicht gemacht haben: Kärnten, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg. Wiederholt sich 2015?



Begibt man sich ins Burgenland, erinnert vieles an 2015. Damals kamen die meisten Menschen mit Bussen, Zügen, Autos in Nickelsdorf an. Aktuell schlagen sich in den Bezirken Neusiedl und Oberpullendorf pro Woche 3000 bis 4000 Menschen durch die Büsche nach Österreich, darunter auch auffällig viele Inder oder Tunesier. Eine in jederlei Hinsicht untragbare Situation. Heuer dürften sogar mehr Menschen als 2015 in Österreich einen Asylantrag deponieren, wahrscheinlich mehr als 90.000.



Doch die Unterschiede sind nicht von der Hand zu weisen. Von 91.000 Menschen, die sich in der Grundversorgung befinden, kommen laut Innenministerium 56.400 aus der Ukraine. 20.800 sind Asylwerber, rund 8000 Subsidiär Schutzberechtigte.



Seit Jahresbeginn haben 11.541 Inder die Grenze passiert, es befinden sich allerdings nur 741 in der Grundversorgung. Die überwiegende Mehrheit ist in andere Länder weitergezogen, wahrscheinlich dorthin, wo sich ohnehin bereits große indische Communitys etabliert haben: England, Spanien und neuerdings auch Italien. Man kann davon ausgehen, dass wir es hier mit echten Wirtschaftsflüchtlingen zu tun haben. Die Chance, als Inder in Österreich Asyl zu bekommen, liegt derzeit, so Zahlen des Innenministeriums, bei null Prozent.



Politisch wäre die Sache, salopp gesagt, erledigt, gäbe es anders als 2015 nicht auch einen enormen Arbeitskräftemangel. Johannes Kopf, Chef des AMS, wird nicht müde, davon zu erzählen, dass er oft er von CEOs und Arbeitgebern gefragt wird, wo denn die Leute, die man während Corona abgebaut oder in Kurzarbeit geschickt hat, derzeit sind: „Sie arbeiten alle, entweder in anderen Sparten oder in ihrer alten Heimat in Osteuropa.“ Ein Wiener Hotelmanager enthüllte jüngst, dass im Sommer nur 50 Prozent der Zimmer belegt werden konnten, weil es an Putzkräften gemangelt hat. In steirischen Neuen Mittelschulen unterrichten Sport- und Geographielehrer Mathematik und Geschichte. Diplomierte Krankenpfleger können sich das Spital und die Abteilung aussuchen. Man kann davon ausgehen, dass wir angesichts der Babyboomer, die in den nächsten Jahren verstärkt in Pension gehen, erst am Beginn einer dramatischen Entwicklung stehen.



Die Lösung kann nicht sein, dass alle Asylwerber, die einen negativen Bescheid in Händen halten und nicht abgeschoben werden können, automatisch einen Job bekommen. Eine Legalisierung der Illegalen würde das Asylsystem ad absurdum führen. Gefordert sind mehr denn je die Arbeitsminister, die taugliche Möglichkeiten für eine legale Arbeitsmigration schaffen müssen, die sich nicht an humanitären Kriterien orientiert, sondern an den Notwendigkeiten des heimischen Jobmarkts. In Anbetracht eines Europas der offenen Grenzen kann eine taugliche Lösung ohnehin nur auf europäischer Ebene gelingen.



Einen schönen Donnerstag



wünscht



Michael Jungwirth