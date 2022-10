Kaum jemand hat die Strukturen, Abläufe und verdeckten Traditionen der Politik in Österreich so facettenreich kennengelernt wie Thomas Schmid. Der Tiroler stieg einst als Sprecher von Karl-Heinz Grasser in die Branche ein, er war Büroleiter von Wolfgang Schüssel (als Klubobmann), Mitarbeiter mehrerer Kabinette und oberster Beamter im Finanzressort.

Man muss also davon ausgehen, dass er weiß, wie die Zahnräder der Republik ineinandergreifen – und wie man sie schmiert. Er hat früh die Marionettenfäden der Abhängigkeit gesehen, hat hautnah mitbekommen, was man darf, was möglich ist und wie man gewisse Probleme auf kurzem Weg hinter den Kulissen löst.

Das alles exkulpiert in keiner Weise seine Handlungen, die in schwer erträglichem Übermaß von Charakterschwäche, Opportunismus und Ichbezogenheit künden. Aber die Biografie verleiht seiner Beichte ein über den Fall ausstrahlendes Gewicht. Denn man muss fragen, ob nicht generell falsche Vorstellungen davon herrschen, was ein politisches Mandat eigentlich bedeutet und wie man es wahrzunehmen hat.

Politik als 24-Stunden-Pannenhilfe

Politiker von „unten“ bis „oben“ sehen sich anscheinend als Wunscherfüller für Fan-Gruppen und zahlungskräftige Lobbys, wobei die Grenzen zu Protektionismus und Nepotismus fließend sind. Man agiert als Karrieremotor, als Zuteiler von Berufschancen und Verdienstmöglichkeiten, als Finanzverfahrensbremse und Steuervermeidungsagentur.

Es betrifft beileibe nicht nur die ÖVP, aber wenn deren Klubchef sagt, er habe sich im Fall der Postenbesetzung im Finanzamt Braunau nur für einen geeigneten Kandidaten eingesetzt, dann klingt durch, dass er den Vorwurf gar nicht versteht. Denn er hat ja nur getan, was man eben tut in der Politik. Das Parteibuch dient in diesem Kraftfeld als Erkennungsmarke der Förderwürdigkeit, die Seilschaft webt sich aus der Verdichtung wechselseitiger Verpflichtung, die man sicher irgendwann auch selbst noch in Anspruch nehmen kann.

Dass dies auch die Erwartung vieler Normalbürger spiegelt, die Politik solle gefälligst 24-Stunden-Pannenhilfe leisten, ist schon richtig. Doch je höher die Kreise, je mächtiger die Spieler, je lukrativer die Beutestücke, desto bunter treibt man es. Und das befeuert dann das demokratiepolitisch gefährliche Gefühl, für „die da oben“ würden gar keine Regeln gelten.

In Wirklichkeit bemisst sich die Güte der Demokratie an den Chancen, die Parteilose vorfinden. Und alleinige Richtschnur des Handelns hat stets das vermutete Wohl des Staatsganzen zu sein. Dieses Gemeinwohl unterscheidet sich fast immer von den Partikularinteressen jener, die den Mandataren permanent auf die Pelle rücken. Verlässlicher Widerstand gegen Unlauterkeit und Einflüsterung ist somit erste Politikerpflicht. Eine ziemlich schlichte Wahrheit, die aber beschämend wenig bekannt sein dürfte.