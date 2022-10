Das kreative Potenzial in Kärnten erstaunt immer wieder – in der Literatur etwa, oder der Bildenden Kunst. Und auch auf der Bühne: Kommende Woche gibt es von 11. bis 14. Oktober gleich sechs Uraufführungen in vier Tagen – das dürfte eine Premiere sein (mehr dazu lesen Sie hier). Und auch die Breite ist erstaunlich von der kritischen Auseinandersetzung mit der Waffenindustrie über eine Abrechnung mit der zerstörerischen Menschheit bis zur Komödie über die Liebe.