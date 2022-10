Was genau ist da passiert in den letzten beiden Tagen in Prag? Ein weiterer inhaltsleerer Gipfel mit Absichtserklärungen, aber ohne Beschlüsse, sowie eine „Europäische Gemeinschaft“, die Zeichen setzt, aber kaum jemals ins Handeln kommen wird? Oder doch ein historischer Moment, der eine Zeitenwende und den Zusammenschluss der EU mit Resteuropa markiert?