Nach jahrelanger Diskussion war es vergangenen Oktober endlich so weit: Mit dem KlimaTicket zum regulären Preis von 1095 Euro können alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Österreich mit einer einzigen Karte genutzt werden. In Kärnten wurde zu Jahresbeginn zusätzlich das "Kärnten Ticket" um 550 Euro (Classic) eingeführt. Offenbar mit Erfolg: Politik und Verkehrsverbund feiern aktuell 4600 verkaufte Tickets.