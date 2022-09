Für blaue Verhältnisse klingt es gut: Auf den Landtagswahllisten für 2023 beträgt der Frauenanteil 30 Prozent. Sieben Frauen unter 25 Kandidaten seien es konkret. Da wurde also deutlich nachgebessert, könnte man meinen. Derzeit gibt es unter den neun FPÖ-Landtagsmandataren nur eine Frau.

Künftig werden es mit der 30-Prozent-Quote drei sein? Sicher nicht. Wenn es gut geht, kann mit Isabella Theuermann (statt der nicht mehr gelisteten Elisabeth Dieringer-Granza) eine Frau einziehen; sofern das Ergebnis gleich ausfällt wie 2018. Wenn nicht, dann wird der blaue Klub eine Männerpartie. Weil die Frauen an nicht wählbaren hinteren Stellen gereiht sind.

Derzeit gibt es unter den 36 Landtagsmandataren acht Frauen, Aufholbedarf ist also gegeben. Bei allen vier Fraktionen. Sechs von 18 Mandataren stellt die SPÖ, in den ÖVP-Reihen gibt es eine Frau unter sechs Abgeordneten. Drei Männer sind es im Team Kärnten. Spitzenkandidatinnen für die Landtagswahl? Einzig die Grünen zeigen mit Olga Voglauer auf.

Es ist schwer, Frauen zu überzeugen, sich für ein politisches Amt zu bewerben. Leichter ist es, politisch engagierte Frauen an wählbarer Stelle zu reihen. Mann muss es nur tun. Dann können Politikerinnen auch Vorbild sein und Frauen ermutigen, Ja zur Politik zu sagen