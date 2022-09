Wer zuhause darauf achtet, nicht all zu viel Öl beim Kochen zu verwenden, wird diese Situation kennen: Einmal in sechs Monatengibt es Schnitzel, Cordon Bleu oder Backhendl und dann "verschwindet" das dafür verwendete Speiseöl einfach durch die Abwasch oder das WC auf Nimmerwiedersehen. Denn nur wegen ein paar Löffel Speiseöl zum Altstoffsammelzentrum zu fahren, tun sich wohl nur die allerwenigsten an.