Ein wenig wurde es schon Normalität und seit Jahren gelebte Realität: Vertreter des Kärntner Heimatdienstes und von Slowenenorganisationen, also Gegner von gestern, sitzen an einem Tisch, analysieren selbstkritisch ihre Scharfmacherrollen aus der Vergangenheit, skizzieren Annäherung, Umdenken, das Hineindenken in den Anderen, die seit Jahren geleistete Versöhnungs- und Verständigungsarbeit. Gemeinsam statt gegeneinander.