Haben uns am Vortag in Sichtweite von Trafalgar noch in der Sonne gerekelt - nicht am gleichnamigen Platz im Herzen von London (wie pietätlos wäre das), sondern dort, wo Lord Nelson einst die spanische Armada versenkt hatte. Nelson starb bei der historischen Schlacht in den Gewässern vor Andalusien, die den Beginn der unumschränkten Herrschaft der Briten über die Weltmeere markierte, mit dem legendären Satz: „Thank God I have done my duty“ („Gott sei’s gedankt, dass ich meine Pflicht getan habe“) – eine Formulierung, die man auch der Queen zugetraut hätte. (Warum werden neuerdings keine letzten Worte mehr überliefert? Liegt es am einsamen Tod? Oder sind die meisten Abschiedsworte ohnehin nur fake news?)