Jede Warnung, die auch nur ein Menschenleben rettet, ist nicht umsonst

Meinung. Viele Urlauber verbreiteten in der Vorwoche Warnungen vor den schweren Unwettern in Italien, Slowenien und Kroatien in Sozialen Medien. Anstatt Dank ernteten sie vielfach unnötige Anschuldigungen.