Können Sie sich noch an Stéphane Hessel erinnern? Das war der hochbetagte, ehemalige französische Diplomat (1917-2013), der vor etwas mehr als zehn Jahren mit seiner Schrift „Indignez-vous!“ (Empört Euch!) in Europa Furore machte. Ich besuchte den rüstigen Rebellen damals für ein Interview in seiner Wohnung in Paris. Lange sprachen wir über die Krise der westlichen Demokratie und die nach seinem Dafürhalten mangelnde Entschlossenheit der Regierenden, ihre universalen Grundwerte zu verteidigen.