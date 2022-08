Das Badetuch gilt ja gemeinhin als Symbol für Entspannung und Feriengefühle; doch in diesem Sommer wird es wieder zur Waffe in den Händen reservierungswütiger Strand- und Pool-Kämpfer. Manche schlüpfen schon im Morgengrauen in ihre Flip-Flops für den Kampf um den Platz an der Sonne.