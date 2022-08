Es ist eines der Fotos, aufgenommen nach dem Einsatz, routiniert eingereiht in eine digital erstellte Bilderserie. Eine Rettungsfrau hält eine Stoffpuppe mit abgeknicktem Kopf in der Hand. Das glatte Haar fällt kerzengerade herab, als sei es frisch gekämmt worden. Im Hintergrund ist der Kinderspielplatz zu erkennen, von dem nur die einbetonierten Rutschen, die ins Nass des Sees führen, übriggeblieben sind. Rotweiße Bänder zäunen den Schrecken ein, man sieht die erdbraunen metertiefen Krater, wo eben noch Bäume standen. Zubereitetes Essen von der Restaurant-Terrasse liegt unangetastet am Boden, Momentaufnahme von Flucht und Panik. Bunte, pyramidenförmige Hüte zeigen, wo sich die Opfer befanden, unter ihnen zwei kleine Mädchen, die nicht mehr fliehen konnten. Wo eben noch Sommer war: Zerrissene Sonnenschirme, Motorsägen, Hubschrauber.