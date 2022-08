In ihrer Argumentation sind politische Parteien oft widersprüchlich. Die SPÖ-Chefin fordert einen Preisdeckel, dieser gilt allerdings nicht für den Energieversorger im rot regierten Wien. Die ÖVP spricht sich für einen schlanken Staat aus, der die Wirtschaft arbeiten lässt und nicht durch Subventionen den Markt verzerrt. Bei der Landwirtschaft oder beim Gewerbe gelten andere Spielregeln. Die Grünen legen ein Veto gegen den Bau einer Verbindungsstraße in Wien ein, in Oberösterreich, wo die Grünen mitregieren, werden bedenkenlos Umfahrungsstraßen gebaut.



Am Wochenende fuhr FPÖ-Präsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz schwere Geschütze gegen die Regierung auf, er sehe wegen des Transits von militärischem Gerät durch Österreich die Neutralität in Gefahr. Gegenüber dem Parlament räumte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dann auch ein, seit Jahresbeginn hätten 433 Militärtransporte Österreich gequert. 252 wurden von der deutschen Bundeswehr abgewickelt, 57 von der Nato, 48 von Großbritannien, 43 von den Niederlanden, 17 von Frankreich, zwölf von der Schweiz. Welchen Zweck die Transporte erfüllten, geht aus dem Statement nicht eindeutig hervor. Im Regelfall passieren ausländische Militärfahrzeuge Österreich, um in anderen Ländern an Manövern teilzunehmen bzw. um die internationalen Truppen im Kosovo oder in Bosnien zu verstärken.



Rosenkranz stellte allerdings einen Zusammenhang zum Krieg in der Ukraine her. Noch dazu hatte die Ministerin auf den Beschluss der EU-Außenminister im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine verwiesen, wonach die EU-Mitgliedstaaten „die Durchfuhr militärischer Ausrüstung, einschließlich Begleitpersonal, durch ihr Hoheitsgebiet, einschließlich des Luftraumes erlauben“. Da die Mitgliedsstaaten der Nato nicht als Konfliktparteien eingestuft werden, sei die Gestattung eines Transits von einem Nato-Mitgliedstaat in einen anderen Nato-Mitgliedstaat rechtlich zulässig, so die Ministerin. Bekanntlich haben die Nato-Staaten in den letzten Monaten massiv Soldaten und Waffen an die Ostgrenze, nach Rumänien, Polen, die Slowakei, ins Baltikum verlegt.



Der militärische Aufmarsch im Osten des Kontinents dient in erster Linie der Abschreckung. Ob davon nicht auch Österreich profitiert? Wenn schon Österreich keinen Handlungsbedarf, keinen Anlass sieht, um die Neutralität aufzugeben, weil wir eh von Nato-Staaten umzingelt sind: Sichert somit nicht die Nato Österreichs Neutralität ab? Können wir neutral bleiben, weil uns die Nato schützt? Die Nato als Garant unserer Neutralität?



Apropos Militärtransit und Überflüge: In den ersten dreieinhalb Monaten querten 1546 Militärflugzeuge Österreich, 2021 waren es 5837 Maschinen, im Corona-Jahr 2020 bloß 4072. 2019 passierten in Summe fast 10.000 ausländische Militärfahrzeuge oder Militärflugzeuge (3595 bzw. 6384) das neutrale Österreich. Zur Erinnerung: In den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 stellte die FPÖ mit Mario Kunasek den Verteidigungsminister.



