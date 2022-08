Damit die Coronahilfen unbürokratisch und unkompliziert abgewickelt werden, wurde alles ausgegliedert. Eigentlich sollte der Staat, die Verwaltung dazu in der Lage sein.

Als Corona ausbrach und die Regierung bald darauf die halbe Republik in einen Lockdown schickte, war für alle klar: Unternehmen, Betrieben, Institutionen, die ihre Pforten schließen mussten, sollte so rasch wie möglich geholfen werden: unkompliziert und unbürokratisch. Darin waren sich Regierung und Opposition einig.