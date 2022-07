Die Massenuniversität der 1980er Jahre war für uns Studenten (man hatte es noch nicht notwendig, „Studierende“ zu sagen) keine leicht durchschaubare Sache. Das System war - im Vergleich zu heute - überhaupt nicht verschult. Jeder konnte kommen und gehen, tun und lassen was er wollte. Das hatte den Vorteil der Freiheit um den Preis der Verantwortung. Das Einüben dieses untrennbaren Zusammenhangs war dann schon eine der Haupterfahrungen, derer ich an der Alma Mater in Graz teilhaftig werden durfte.



Bedeutend lieber als im Hörsaal trieb ich mich damals als Jungjournalist auf Pressekonferenzen und abendlichen Podiumsdiskussionen herum, man lernte dort mehr über die innere Struktur der Gesellschaft. Das Lernwissen hingegen eigneten wir uns im Rekordtempo und eher lustlos aus Büchern an, dieses Wissen war ebenso statisch wie verlässlich, das Internet war zum Glück noch nicht erfunden. Manchen Professor lernte ich tatsächlich erst aus Anlass der mündlichen Diplomprüfung persönlich kennen.



Doch es gab eine schillernde Ausnahme: Wolfgang Mantl. Der Jurist und Politologe scharte in seinen Seminaren zielbewusst interessante Köpfe um sich. Er wollte nämlich seine Schüler nicht nur belehren, sondern auch von ihnen lernen. Der barocke Professor war ein Mann des lustvollen Diskurses, ein stets hellwacher, immer humorvoller, unglaublich funkelnder Intellektueller. Universität hieß für ihn, an den eigenen Standpunkten zu rütteln, nie von oben herab zu dozieren. Mantl hasste die Gewissheit, alles Bräsig-Apodiktische. Er förderte Neugier, Selbstzweifel, Kreativität und verlangte seinen Schülern das Äußerste ab, weil er sie ernst nahm und sich mit dem üblichen Mittelmaß nicht zufrieden gab.



Wolfgang Mantl war ein Humanist, ein Universalgelehrter, ein Wege-Weiser für ganze Juristengenerationen. Er stach unverwechselbar heraus, obwohl und weil er schon vor vier Jahrzehnten leicht aus der Zeit gefallen schien. In der Nacht auf Freitag ist er 83-jährig verstorben. Danke, verehrter Herr Professor, für Ihre kühne, stets weit über die Pflicht hinausgehende Bildungsanstrengung, die Sie unverdrossen an uns verschwendet haben.



Erhabenes am Samstag wünscht