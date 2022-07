Für überzeugte Atomstromgegner ist der heutige Tag kein guter. Es zeichnet sich ab, dass Deutschland einige Atomkraftwerke nun doch noch einige Zeit weiter laufen lassen wird als geplant. Da wird nun also voraussichtlich die Laufzeit unter einem grünen Umweltminister verlängert. Die Betonung liegt auf „verlängert“. Es handelt sich, wie gestern immer und immer wieder versichert wurde, nicht um einen Ausstieg vom Ausstieg, sondern um eine kurze Verzögerung des Ausstiegs. Jedenfalls vorerst.



Der Krieg in der Ukraine könnte den kurzfristigen Ausstieg vom Ausstieg aus der Atomenergie diktieren. Was er noch alles diktieren wird? Darüber werden heute in Wien auch Bundeskanzler Nehammer und Ungarns Regierungschef Viktor Orban abseits seiner inakzeptablen rassistischen Ausflüge in die Vergangenheit der NS-Zeit und seiner Gedanken über eine „gemischtrassige Welt“ sprechen. Wie sich Orban die künftige Vorgangsweise gegenüber Russland vorstellt, hat er vor wenigen Tagen kundgetan. Von der EU erwartet er sich eine neue Strategie und er lässt allen EU-Regierungschefs ausrichten, dass es russisch-ukrainische Friedensverhandlungen nie geben werde und der Krieg nur durch russisch-amerikanische Verhandlungen beendet werden könne.



Was der Kanzler dem ungarischen Regierungschef sagen wird? Er könnte den ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck zitieren, der soeben meinte, ein pazifistischer Ansatz sei im persönlichen Leben ehrenvoll, führe aber sonst nicht zum Guten, sondern zementiere die Dominanz des Bösen, der Verbrecher, der Unmenschlichen.



Wobei: Um Pazifismus geht es unserem heutigen Besucher wohl eher nicht!



Einen Tag im Frieden mit Ihrer Umgebung wünscht Ihnen