Alexander Van der Bellen ist nicht gerade dafür bekannt, dass er sich generell in nobler Zurückhaltung übt. Zugegeben, manchmal dauert es etwas länger, bis er sich zu Wort meldet, bisweilen weist der Bundespräsident eine Schlagseite auf und schweigt sich aus. Spätestens bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele in genau einer Woche will er, hört man, in Sachen Teuerung Tacheles reden. Man kann davon ausgehen, dass er die politisch Verantwortlichen, also nicht nur die Regierung, sondern auch die Landeshauptleute und die Sozialpartner in die Pflicht nehmen wird - im Interesse der vielfach verunsicherten Bürgerinnen und Bürger, die sorgenvoll dem Winter entgegenblicken.