Auch wenn es keine totale Entwarnung ist: Das Aufatmen in der Regierung und der Wirtschaft war groß, als die OMV am Donnerstag verkünden konnte, zusätzliche Gastransportkapazitäten nach Österreich in Höhe des halben Jahresbedarfs der Republik gebucht zu haben.

Wenn die europäische Solidarität und mit ihr alle Verträge halten, wird Österreich über Gasimporte durch Deutschland und Italien so die ärgsten Folgen eines russischen Lieferstopps im Herbst oder Winter überstehen können. Die Basisversorgung des Landes scheint für den Moment gesichert, die Gefahr von Blackouts und des totalen Zusammenbruchs ist ein Stück kleiner geworden.