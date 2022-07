In den vergangenen Wochen gab es eine intensive Diskussion über die mögliche Ablöse des langjährigen Kärnten-Werbung-Chefs Christian Kresse. Heute, Freitag, könnte in der Generalversammlung die Entscheidung fallen. Und egal, ob man ein Fan von Kresse ist oder ihn loswerden will, muss man sich wesentliche Fragen stellen: Welche Rolle wird der Chef der Kärnten Werbung einnehmen? Darf er aktiv gestalten oder soll er eine Marionette von Politik oder Aufsichtsrat sein?