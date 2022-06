Viel ist die Rede von den Blasen, in denen diverse Menschengruppen praktisch verschwinden – Verschwörungstheoretiker etwa. Beim diesjährigen Bachmannpreis ging es zwar auch ganz konkret um eine Blase, aus der ein paar Tröpfen entweichen (den Text von Clemens Bruno Gatzmaga findet man auf bachmannpreis.orf.at), aber auch das Wettlesen selbst ist in gewisser Hinsicht eine Blase – wenn auch heuer eine vor allem im charmanten Literatur-Garten hübsch mit Teppichen und Pflanzen dekorierte. Aber im Grunde verschwinden Büchermenschen für ein paar Tage in Texten und in Diskussionen über diese Texte.