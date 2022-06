Eine nach Corona konjunkturbedingte hohe Nachfrage nach Erdöl und Gas und ein kriegsbedingt niedrigeres Angebot haben die Preise an den Zapfsäulen, in den gasbetriebenen Wärme- und Stromkraftwerken nach oben gejagt. Ideologische und nationalökonomische Flachwurzler in Politik, Interessensvertretungen und Medien treten mit Ideen der provinziellen Preisregulierung auf, verteilen Helikopter-Money und hoffen, mit diesem Ablenkungsmanöver vom eigenen Versagen abzulenken. Laut EU-Studien bringt der seit 20 Jahren liberalisierte Strommarkt in normalen Zeiten den Haushalten und der Wirtschaft einen jährlichen Strompreisvorteil von 36 Milliarden Euro. Eine Strompreisfestlegung durch die nationalen Politiken ist sicherlich die schlechteste und teuerste Lösung für alle.