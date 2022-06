Bis zu 44 Grad in Spanien, 43 Grad in Frankreich, 38 Grad in Deutschland. In weiten Teilen Europas und auch in den USA stiegen die Temperaturen am Wochenende rekordverdächtig hoch. Mit weitreichenden Folgen: Norditaliens Po-Ebene leidet unter der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren. In dem stark landwirtschaftlich geprägten Gebiet rationierten nun bereits einige Gemeinden die Wasserverteilung. In Katalonien wüten gleich mehrere Waldbrände und in den USA sind Tausende Rinder infolge der schwülen Hitze verendet. All das ist dramatisch, aber nicht unerwartet. So ehrlich müssen wir sein. Denn die vergangenen sieben Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Und der Grund ist hausgemacht.