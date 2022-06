Wieder einmal hat es Boris Johnson zu weit getrieben, da kann die EU nicht länger nichts tun. Das am Montag in London vorgestellte Gesetz würde das heikle Nordirland-Protokoll in allen wesentlichen Punkten zu Fall bringen, stellt man in Brüssel fest. Oder, wie es Vize-Kommissionspräsident Maros Sefcovic ausdrückt: "Nennen wir die Dinge beim Namen: Das ist illegal."