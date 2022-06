Es war in der Vorwoche beim Pfingstdialog „Geist & Gegenwart“ auf Schloss Seggau in der Südsteiermark. Zwei Tage lang hatte eine hochkarätige Runde über Europas grüne Transformation diskutiert. Angela Merkels Vizekanzler Sigmar Gabriel und Kurienkardinal Peter Turkson aus Rom waren da, und auch Richard David Precht, Deutschlands gegenwärtig wohl populärster öffentlicher Denker, sprach zum Thema.



Zum Ausklang verarbeitete der Spitzenkoch Max Stiegl vom burgenländischen Gut Purbach bei strömenden Regen ein ganzes Schwein vom Ringelschwanz bis zu den Ohren zu kulinarischen Höhenflügen. Zu von Zeremonienmeister Lojze Wieser ausgewählten und mit großer Meisterschaft vorgetragenen literarischen Texten wurden heute selten gewordene Gerichte wie gesottener Rüssel, Zunge mit Salz und Majoran, Blunzn-Suppe und Hirn, Herz und Leber kredenzt.



Bis nach Mitternacht standen auf der noch regennassen, dampfenden Wiese vor dem Schloss die Leute zusammen und diskutierten bei einem Glas wie in vorindustriellen Zeiten gekeltertem Naturwein aus dem Seewinkel über Nachhaltigkeit und eine ökologisch achtsamere, sozial gerechtere, bessere Welt. Ein Auto mit abgeblendeten Scheinwerfern spendete das Licht, in dem Stiegls Leute das offene Feuer löschten, die Herdstelle abbauten und die großen eisernen Kessel verräumten.



Die Szenerie hatte etwas Suggestives. Und wer kennt sie nicht, die Sehnsucht nach einem ursprünglicheren Leben „wie damals“, als die Kleider, die wir trugen, und das, was wir aßen, noch etwas Besonderes und Ausdruck eines tiefen Einklangs mit der Natur waren?



Längst ist diese Nostalgie zum festen Bestandteil unserer Konsumwelt geworden, die aus ihr mit immer neuen Ökolabels Profit zu schlagen versucht.



Dass diese Rückkehr in vielen Fällen eine schöne Illusion ist, zeigt sich gerade auch dort, wo wir sie nicht nach Belieben gestalten und steuern können. Wo sie in Form eines jähen Stromausfalls wie der Blitz aus heiterem Himmel über uns kommt, uns überfällt und die Verwundbarkeit unseres Systems offenlegt wie am Pfingstmontag in Wien, als die Scheinwerfer nicht ein friedliches Idyll wie in Seggau beleuchteten, sondern beim Länderspiel zwischen Österreich und Dänemark im Ernst-Happel-Stadion von einer Sekunde auf die andere plötzlich erloschen.



Die Verwirrung, die der Vorfall stiftete, der wirtschaftliche Schaden, den er anrichtete, die wilden Spekulationen, die er nährte und seine sofortige Instrumentalisierung durch die Politik, in diesem Fall die FPÖ, gaben einen kleinen Vorgeschmack auf das Chaos, die Verunsicherung und die Konflikte, die ausbrächen, wenn die Lichter nicht wie vorgestern schon nach 90 Minuten wieder angingen, sondern länger aus blieben.



Machen wir uns nichts vor! Die Angst vor dem Blackout, das uns gegen unseren Willen in die Welt unserer Vorfahren zurückkatapultiert und jeglichen modernen Komforts beraubt, sie ist mindestens ebenso groß wie die letztlich unstillbare Sehnsucht nach mehr Authentizität in einer immer gnadenloser durchökonomisierten, atemloseren Welt. Aber wie realistisch ist die Bedrohung und was, wenn das Szenario wirklich eintritt?



