Schon die ersten fünf Sanktionen seien nicht wirklich so einfach zu verhandeln gewesen, wie man das aufgrund ihrer raschen Umsetzung vermuten möchte, erzählt man in Brüssel. Beim sechsten Paket ging es ans Eingemachte und prompt flogen die Fetzen. Viktor Orban zog alle Register und so mancher aus den Reihen der Staats- und Regierungschefs wird sich gedacht haben: Puh, brauch ich nicht. Österreich wäre in Sachen Gas in derselben Situation wie Ungarn (und einige andere) beim Öl, Kanzler Karl Nehammer zeigte entsprechend großes Verständnis für Orbans harten Kurs.