An den Kärntner Schulen wird heute zum letzten Mal gegurgelt. Da die Corona-Fallzahlen stetig sinken, sind die PCR-Tests nicht mehr nötig. Nur im Anlassfall werden in den Bildungseinrichtungen Antigentests durchgeführt. Entgegen der Befürchtungen an manchen Schulen gilt das auch für Maturanten, heißt es aus dem Bildungsministerium.