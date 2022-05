Leser dieses Morgen-Newsletters wissen, dass der Autor eine nie austherapierte Schwäche für ABBA hat. Aus den Siebzigern mitgenommen und konserviert. Er spricht über sich in der dritten Person, weil es ihm noch immer ein bissl unangenehm ist. Die Welt als Wohlklang. Zwei Paare als Friedenskonzept. Die Gegendemo und musikalische Dekonstruktion fand gestern zum zweiten Mal hintereinander in Klagenfurt statt, ausgerechnet. Wieder kamen 35.000 Menschen aus allen Zug- und Himmelsrichtungen zu „Rammstein“ und lebten ihre Neigung zur Neuen Deutschen Härte und zum Schwermetall aus. Auch Bernd Melichar, unser nachtaktiver Rezensent, konnte sie mir nicht erklären. Ich ihm meine allerdings auch nicht.



Gestern wäre ich natürlich gerne in London und nicht in Waidmannsdorf gewesen, beim großen ABBA-Comeback- und Konservierungsfest. Die Überlistung der Vergänglichkeit als Weltpremiere. Die vier gealterten Titanen (das mit dem Friedenskonzept hielt nicht lange) waren leibhaftig dort und schauten vergnügt ihren digital erschaffenen Ebenbildern von damals zu. Wochenlang hatten sie sich dafür in verkabelte Klamotten geworfen, damit die Bewegungen zu den Liedern programmiert und mit den jungen, faltenfreien Gesichtern von einst virtuell verschmolzen werden konnten. Auf der Bühne sangen Hologramme und alles war wie früher. Man kann in der Arena sogar eigene Tanz- und Party-Kojen buchen. Der schöne Schein kostet. Ein Geschäft war er schon immer.



Apropos Schein und Scheine. Sich zu duplizieren und sich selbst dabei zuzuschauen, wie das Geld reinfließt, ohne sich zu exponieren, diese Erfahrung machte auch ein anderer, nicht ganz so glamouröser Seniorenbund, der von Oberösterreich. Die Teilorganisation der ÖVP erschuf auch so eine Art Zweitausgabe von sich selbst, einen von der Partei entkoppelten Verein gleichen Namens. Auch die Köpfe blieben dieselben. Die Seniorenbund-Avatare genossen in der Pandemie das zweifelhafte Vorrecht, als gemeinnütziger Verein Fördergelder in Anspruch zu nehmen, die dem Original, der Teilorganisation, untersagt waren. Zwei Millionen flossen so in das Duplikat. In Tirol etwas weniger, aber die Hologramm-Nummer funktionierte offenkundig auch dort. Der Seniorenbund beteuert, der Seniorenbund sei nicht der Seniorenbund, er heiße nur so. Man kann es Rechtsauskunft nennen, aber auch Selbstpersiflage. Haben wir übrigens bald alle Bünde durch? „I still have faith in you“, sangen die ABBA-tare gestern Nacht in London.



Wird schwierig,

fürchtet Ihr