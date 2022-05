Wer in einem Supermarkt arbeitet – als Kassierin, in der Feinkost, als Regalschlichter – und den ganzen Tag in der Maske steckt, wird sich seinen Teil gedacht haben, als Kanzler Karl Nehammer die Gäste am ÖVP-Parteitag mit "So viele Viren – aber jetzt kümmert uns das nicht mehr!" begrüßt hat.