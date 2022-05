A fortnight is a long time in politics, sagte der ehemalige englische Premierminister Harold Wilson (1964 bis 1976) von der Labour-Party. Vierzehn Tage sind eine lange Zeit in der Politik. Sie sind vor allem dann eine lange Zeit, wenn man sie ungenützt verstreichen lässt. Man kann das gut an dem politischen Auftreten seiner spätgeborenen Parteifreundin Pamela Rendi-Wagner sehen. Wenn sie einmal eine große Rede hält und sich dazu passend mit den ehemaligen Vorsitzenden ihrer Partei, der SPÖ, in Szene setzt, verschwindet sie wieder eine Zeit lang von der Bildfläche.