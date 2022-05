"Naht ihr euch wieder, schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt?“ Nichts und niemand interessiert mich so wie Menschen, die Figuren erfinden, damit sie mit ihnen spielen können. Ich bin schließlich selber so einer, der Männer und Frauen erfindet – seien Ähnlichkeiten zu real existierenden Personen rein zufällig, seien sie im Gegenteil durch und durch beabsichtigt und einer inneren künstlerischen Notwendigkeit geschuldet, sei es, dass ich mich dadurch in des Teufels Küche bringe, Freundschaften verliere, gar – wenn auch aussichtslos – zu Gericht gezerrt werden könnte, sei es, dass ich meine Figur nach meinem Ebenbild erschaffe.