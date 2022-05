Erst die Sonderschule, danach kaum Chancen auf einen Arbeitsplatz und ein Leben von der Sozialhilfe. So gestaltete sich das Leben von Menschen mit Behinderung früher oft. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in diesem Bereich zum Glück viel geändert. Es gibt immer mehr Organisationen, in denen diese Menschen entsprechend ihren Fähigkeiten gefördert werden.