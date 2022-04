Bezaubernde Bezauberte!

Ein Termin unter vielen: Scheckübergabe an den Hospizverein, ein gutes Werk aus dem Verkaufserlös eines Buches (*). Namhafte Autoren schreiben darin über ihre Helden. Weil die Styria zu den Sponsoren zählt, findet die Sache gestern Abend bei uns in der Firma statt, im „Skyroom“, 13 Stockwerke über der Redaktion. Nach einleitenden Worten soll einer der Autoren aus dem Buch lesen: Michael Lehofer, bekannter Psychiater und Klinikchef in Graz.



Der Arzt tritt ans Pult, schlägt das Buch auf, hebt mit leiser Stimme an. Sein „Held“ heißt Knud. Ein dänischer Maler mit Wohnsitz in Schweden. Lehofer hat ihn vor fast 40 Jahren im Zug nach Griechenland kennengelernt. Es gab keine Handys, das stundenlange Nichtstun erschloss den Fahrgästen die Wahrnehmung „des Besonderen im Jetzt“, wie es heißt. Lehofer schildert die Begegnung im „Paradies“ des Speisewagens, er skizziert und seziert das unspektakuläre Heldentum des Künstlers, seine spirituelle Tiefe, gespeist aus „feiner Lebensenergie“ und Intuition.



Dann legt der Autor das Buch zur Seite. Doch die kleine, fast intime Zuhörergemeinde steht jetzt fest im Bann der Erzählung und drängt aufs Weiterlesen. Keiner will, dass der Faden reißt, dass der Zauber des Moments sich verflüchtigt. Bereitwillig lassen wir uns tragen von der unverhofften Wucht eines Textes, der den ganzen Raum erfasst und mit Energie flutet. Wir laben uns am Elixier des Besonderen: Mitten im Digitalzeitalter braucht dieser Erzähler hier keinen Film, kein Bild, keine Grafik, kein Powerpoint. Auf den Schwingen bloßer Worte entführt er uns in seinen vor Jahrzehnten fahrenden Zug, er wirft mit verbalen Pinselstrichen vitale Bilder an die Leinwand unserer Fantasie. Und keiner kann, keiner will sich dieser Gedanken- und Zeitreise entziehen.



Ein Wunder? Nein. Nur das ewige Mysterium namens Literatur. Auf seine Art strahlt es allemal heller als die Bildschirme unserer Tage. Als Lehofer endet, hat er Tränen in den Augen. Applaus, Buffet. Und das Leben geht wieder seinen Gang, als sei nichts Besonderes vorgefallen. Nur ein Termin unter vielen.



Entfesselte Gedanken wünscht