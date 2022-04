Unter den niedergelassenen Ärzten gehen die Wogen hoch: Sie wurden jetzt darüber informiert, dass sie ab sofort "einen Covid-19-Beauftragten zu bestellen und ein Covid-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen" haben. Nachdem das Gesundheitsministerium seit 2020 Gastronomen und Veranstalter mit dem Erstellen von Corona-Konzepten für das Thema sensibilisiert hat, scheint jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um an Berufsgruppen heranzutreten, die mit Viren nicht ganz so viel am Hut haben wie Wirte oder DJs.