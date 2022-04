Es war eine kleine, feine Runde, die sich in den letzten Tagen im „Pfarrhof“ in St. Andrä im Sausal, einem Gourmet-Tempel in der Südsteiermark, zu einem vertraulichen Gespräch eingefunden hat. Geladen hat Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke, gekommen sind wichtige Player, die die Steiermark im Energiebereich aufzubieten hat. Dem politischen Beobachter drängte sich unweigerlich die Frage auf: Was macht der Wiener SPÖ-Politiker, der immer wieder für höchste Weihen ins Spiel gebracht wird, in der Steiermark? Bringt er sich als Personalreserve in Stellung, sollte die SPÖ-Chefin trotz aktuell guter Umfragen bei der nächsten Wahl straucheln? Klappert er dann auch Kärnten, Oberösterreich, Salzburg ab? Oder stehen andere Fragen im Vordergrund?



Hanke zählt zu den Politikern, die vor dem Mikrofon oder der Kamera zurückhaltend agieren. Kräftige Sager sind ihm, der gern elegante Anzüge mit Stecktuch trägt, selten zu entlocken. Sind die Geräte abgeschaltet, dringt sein Macher-Image durch. Ihm geht es in Österreich viel zu langsam, ihm geht das übliche Klein-Klein gegen den Strich, von Europa erfordert der rote Kommunalpolitiker das große Ganze ein. Ohne große Geheimnisse zu verraten: Hanke ist ein echter Großkoalitionär. Und ist davon überzeugt, dass er sein ehrgeiziges Ziel, Wien bis 2040 klimaneutral zu machen, auch ohne Unterstützung der Grünen, denen er Klientelpolitik vorwirft bzw. die er als Verhinderer im Verkehrs- wie auch im Energiebereich ansieht, erreichen kann. „Ich glaube, die Frage der Komfort-Einbuße ist nicht das Thema. Wir brauchen genügend Energie, um unsere neuen Lebensformen weiterzuentwickeln“, so Hanke. Bei den Grünen habe er oft das Gefühl, dass man „zwei Schritte nach vorne“ gehe und „einen wieder zurück.“



Wien zählt sich zu jenen wenigen Millionenstädten, die einen ambitionierten Plan für einen vollständigen Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter bis 2040 entwickelt haben. Auf knapp 70 Seiten sind in dem Konzept die Eckpunkte für ein 25 Milliarden Euro schwere Projekt fixiert, das auf zwei Strängen beruht: zum einen auf dramatische Energieeinsparungen – als Schlüsselbereich gilt die thermische Sanierung, also die Dämmung des gesamten Gebäudebestands. Von den 25 Milliarden fließen zehn Milliarden in die Abdichtung von wenig klimafitten Häusern. Ebenso bedeutend ist der Umbau des Verkehrs. Ob man sich künftig nass statt elektrisch rasiert, ist weitgehend unerheblich.



Zum anderen gilt es neue Energiequellen zu erschließen, wo auch die Steiermark ins Spiel kommen könnte. Mit dem Ausstieg aus dem Fossilen wächst in Wien der Strombedarf um 65 Prozent. Unter der Millionenstadt in knapp 3000 Meter Tiefe brodeln ausgedehnte Heißwasserquellen, als Energie in großem Ausmaß, in Simmering entsteht darüber hinaus die größte Großwärmepumpe der Welt. Bis spätestens 2040 sollen jene 400.000 Wiener Haushalte, die mit (vorwiegend russischem) Gas beheizt werden, auf Fernwärme oder Wärmepumpe umgestellt werden.



Selbst wenn auf jedem Dach in Wien eine Photovoltaik-Anlage installiert wird, könne der Mehrbedarf an erneuerbarer Energie nicht abgedeckt werden, so die Studie. Die Steiermark versorgt die Bundeshauptstadt bereits mit Wasser. Auf einigen Hügel der Oststeiermark wird in luftiger Höhe Strom für die Wien produziert. Kommt da noch mehr? Steigt die Steiermark zum wichtigsten Rohstoff- und Energielieferant der Bundeshauptstadt auf?



In der Klimapolitik regiert das Floriani-Prinzip. Schuld sind ohnehin immer die anderen. Die Grünen werfen Ländern und Gemeinden vor, nicht den Mut für den Bau von Windparks oder Photovoltaik-Anlagen aufzubringen, die Strombetreiber drehen den Spieß um und meinen, die Grünen seien nur an Überschriften interessiert und würden, wenn es zur Sache geht, auf der Bremse stehen – siehe Murkraftwerk bei Graz, von dem auch Werner Kogler einst nichts wissen wollte.



Ob er, Hanke, sich nicht einen Wechsel auf die Bundesebene vorstellen könne? „Das Thema stellt sich überhaupt nicht. Die Bundesparteivorsitzende hat in den letzten Wochen bewiesen, dass sie gewillt ist, mit starker Hand die Partei anzuführen. Das ist gut so, und da hat sie auch unsere Unterstützung.“



Zum ersten Mal seit drei Jahren findet am Sonntag wieder das Hochamt der Sozialdemokratie, der traditionelle Maiaufmarsch, statt. Auf dem seit gut einem Jahrzehnt stets künstlich verengten Rathausplatz (um nicht den Anschein eines schütter besetzten Platzes zu erwecken) wird Parteichefin Pamela Rendi-Wagner den Genossen Mut einzuflößen versuchen. In der Löwelstraße setzte man insgeheim auf den Scholz-Effekt: dass man bei etwaigen Wahlen die Nase vorne hat, weil die politische Konkurrenz, die in den Seilen hängt, noch schlechter aufgestellt ist. Die Suche nach roten Personalreserven würde sich dann erübrigen. Vorerst einmal.



Die ÖVP kämpft ebenso mit Fragen der Regie und der Inszenierung. Mitte Mai wird Karl Nehammer in Graz zum neuen ÖVP-Chef gewählt, traditionellerweise hält der scheidende Parteichef eine kurze Rede (das war bei Kurz und Mitterlehner im Sommer 2017 auch der Fall). Was ist, wenn Sebastian Kurz mehr Applaus bekommt als sein Nachfolger? Einige Journalisten werden beim Parteitag sicherlich die Stoppuhr aktivieren.



Einen schönen Tag wünscht