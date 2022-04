Regie des Zufalls: Beim „Europäischen Mediengipfel“ in Lech am Arlberg berichteten gestern mutige Journalisten aus Osteuropa über vielfältige Methoden der Beschneidung, Beschränkung, Behinderung ihrer Arbeit. Wenige Kilometer weiter westlich spitzte sich zeitgleich eine lange schwelende Affäre zu, in der Medien eine bedeutsame Nebenrolle spielen. Die Vorarlberger Wirtschaftsbundzeitung wurde offenbar jahrelang als Spendeneintreibungsmaschine für die Landes-ÖVP missbraucht. Wer in der Parteizeitung inseriert, wird vom Land gut behandelt, so ungefähr soll die Glücksformel gelautet haben.



Natürlich sind diese Ebenen nicht gleichzusetzen. In Österreich kann jeder Journalist gefahrlos die Politik kritisieren. Er kann auch ungerechte, überzogene, von persönlichen Gefühlen geleitete Feldzüge führen, sofern ihn seine Redaktion gewähren lässt. Man hat mitunter sogar den Eindruck: Wirklichen Mut braucht ein Journalist in Österreich vor allem dann, wenn er einen Politiker oder eine Partei lobt. Das kann (in raren Fällen) geboten und gerechtfertigt sein. Aber damit setzt man sich einem Spießrutenlauf an Verdächtigungen und Unterstellungen aus.



Ob das mediale Wirken unserem Land tatsächlich stets zum Vorteil gereicht, sei dahingestellt – es ist für Betroffene gewiss schwer, die strukturelle Ungerechtigkeit medialer Beurteilung zu ertragen. Jedenfalls ist das weite Spielfeld ein Ausdruck von Freiheit, und ohne die kann Journalismus nicht funktionieren. Dass unsere Berufskollegen in vielen Ländern ihr Leben riskieren müssen, wenn sie der Wahrheit zu nahe kommen, ist ein Skandal, an den sich niemand gewöhnen darf. Demokratie geht nicht ohne freie Medien. Das würde man deutlich merken, sobald es zu spät ist. Dann würden nämlich Affären wie jene in Vorarlberg nicht nur verschwiegen werden, sondern sie wären unter allen sofort wuchernden Missständen unser geringstes Problem.



Umso mehr müssen wir Journalisten mit der uns geliehenen Verantwortung sorgsam umgehen. Wir bemühen uns. Das Zeugnis stellen aber nicht wir aus, sondern Sie!



Erbauliche Samstagsruhe wünscht