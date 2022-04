Europas Grundwerte – Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit – müssen täglich neu verteidigt werden. Dies ist die Aufgabe des Europarates. Seine mehr als 200 Verträge schaffen seit über sieben Jahrzehnten einen Werte- und Rechtsraum der heute 46 Mitgliedsstaaten, gleichsam das Herzstück unseres European Way of Life. Die Einbindung Russlands in den Rat seit 1996 bedeutete einen großen Schritt voran für das europäische Projekt, das mit Präsident Putins Krieg gegen die Ukraine zu einem tragischen Ende kam.