Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der russischen Botschaft in Wien sind „bis in die Tiefen der Seele empört“. Bis in die Tiefen der Seele? Wer stockt da nicht beim Lesen! Wem stellt sich da nicht eine Frage entgegen, die am Weiterlesen hindert. Die Frage, was den russischen Botschafter und andere Diplomaten durch den Kopf geht, wenn sie von ihren Seelen sprechen und darüber, wovon diese Seelen zutiefst getroffen sind. Es sind nicht die grauenhaften Bilder der Verletzten aus ukrainischen Spitälern, es sind nicht die Brandwunden, die den Kopf eines Soldaten fast bis zur Unkenntlichkeit entstellten. Es ist nicht die mörderische Fratze des Krieges, die der ORF kürzlich in den Nachrichten schonungslos zeigte. Es ist ein Antikriegs-Graffiti auf zwei Betonpfeilern in unmittelbarer Nähe der russisch-orthodoxen Kirche und von sowjetischen Kriegsgräbern in Laa an der Thaya. Es sind die Worte „Putin“ und „Stop war“, die gestern gesprüht wurden und Botschafter und Diplomaten als „feige Aktion“ zutiefst empören. Sie empfinden es als „besonders zynische Verachtung“ der Gefühle von Gläubigen und der Erinnerung an Rotarmisten, die ihr Leben für die Befreiung Europas und Österreichs vom Nazismus gegeben hätten.