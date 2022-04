Ob Privathaushalte, Bauern, Unternehmer, die enormen Preissteigerungen belasten viele. Besonders betroffen sind jene Personen mit kleinen Einkommen, die bisher schon in der Alltagsbewältigung am Limit und von der Folgen der Pandemie besonders betroffen waren. An die 100.000 Kärntnerinnen und Kärntner gelten als armutsgefährdet.

Unterstützung gibt es bereits durch Sozialhilfe, Ausgleichszulage, Wohnbeihilfe, Familien- oder Heizkostenzuschuss. Oder Hilfe in besonderen Lebenslagen, die das Land seit einiger Zeit großzügiger bei besonderen Fällen wie Wohnraumbeschaffung gewährt und die Mittel deutlich aufstockte. Verbesserungen gab es auch in der Wohnbeihilfe, der Heizzuschuss wurde erhöht.