Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An Tagen wie diesen stelle ich fest: Ich ticke anders als andere. Weil ich gerne schenke, weil es mich nicht stresst. Auch nicht das „Was?“ Und weil mein Christmasshopping meist schon im Sommer beginnt. Im adventlichen Finale halte ich dann nur noch Ausschau nach Saisonalem. Was mich stressen würde, wären eine 24.-Dezember-Einkaufstour oder Menschenmassen an den Einkaufssamstagen.