Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung

Die Republik steht wieder kopf. Und wieder sind es Chatnachrichten, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft veranlassten, nach richterlicher Genehmigung Hausdurchsuchungen in der ÖVP, im Bundeskanzleramt und im Finanzministerium durchführen zu lassen. Umfragen sollen für das „Projekt Ballhausplatz“ manipuliert, Scheinrechnungen als Leistungen für Studien des Finanzministeriums abgerechnet, Veröffentlichungen in einer Tageszeitung mit Inseraten gekauft worden sein. So viel, so schlecht. Wobei für ersteres - die angeblich manipulierten Umfragen über die besseren Aussichten des damaligen Außenministers Kurz im Vergleich zu Reinhold Mitterlehner als Parteichef – wohl keine Manipulationen nötig waren. Das Wahlergebnis der ÖVP mit Kurz an der Spitze lieferte dafür als österreichweite „Umfrage“ den mehr als eindeutigen Beweis. Die Staatsanwaltschaft wäre auch gut beraten gewesen, wenn sie in ihrem Bericht auf den Begriff „Projekt Ballhausplatz“ verzichtet hätte. Der Begriff insinuiert bereits, dass der Versuch des damaligen Außenministers Kurz, die Partei zu übernehmen und zur Nummer eins zu machen, unredlich gewesen wäre.



Ob all die Vorwürfe stimmen, wird sich weisen. Wenn sie stimmen, hätte Straches Ibiza-Ausflug nur mehr die Bedeutung einer Randnotiz. Die Chatnachrichten legen jedenfalls nahe, dass der Verdacht der Staatsanwaltschaft gegen mehrere Personen im engsten Umfeld des Kanzlers und auch gegen ihn selbst nicht auf Sand gebaut ist, sondern ein starkes Fundament haben. Und sie zeigen erneut die Schwäche von Sebastian Kurz in der Auswahl seiner Mitstreiter. Wer wie Thomas Schmid schreibt „Wer zahlt, schafft an“ zeigt, wes Geistes Kind er ist. Es wird sich auch noch weisen, wie es sein kann, dass die gestern durchgeführten Hausdurchsuchungen seit Tagen in der Öffentlichkeit bekannt waren und von der ÖVP sogar vorab kommentiert wurden. Die Staatsanwaltschaft wird die Frage beantworten müssen, welchen Sinn Hausdurchsuchungen haben, auf die sich jeder vorbereiten kann.



Ob das alles „einmalig in der Zweiten Republik“ ist, wie SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried meint? Es ist zumindest einmalig desaströs für die gesamte politische Landschaft. Es ist desaströs, wenn ein Kanzler unter Korruptionsverdacht steht. Es ist desaströs, wenn eine Zeitung verdächtigt wird, käuflich zu sein. Wie es desaströs war, als gegen Ex-Kanzler Werner Faymann und seinen engsten Vertrauten Josef Ostermayer die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue Ermittlungen führte. Es ging um Meinungskauf durch Inserate für eine Wiener Tageszeitung. Die Ermittlungen wurden schließlich eingestellt. Ob dies auch der Fall gewesen wäre, wenn die Staatsanwaltschaft damals Zugriff auf Chatnachrichten gehabt hätte wie aktuell bei den Türkisen? Die Aussage des damaligen ÖBB-Chefs, es sei politischer Druck auf ihn bezüglich der Inseratenvergabe ausgeübt worden, reichte jedenfalls nicht für eine Anklage.

Bestätigt werden sich nun aber all jene sehen, die immer schon davon überzeugt waren, Medien seien käuflich. Der Knüppel der „Lügenpresse“ wird in einschlägigen Echokammern begeistert geschwungen werden.



Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss hat mir vor Jahren auf die Frage, warum sie die SPÖ nie gewählt habe, erklärt, es gebe bei der SPÖ Machtstrukturen, die ihr nicht gefallen würden. „Es ist eine Tatsache“, sagt sie im Interviewbuch „Irmgard Griss im Gespräch“, „dass bestimmte Medien sehr stark von Inseraten profitieren, die von Unternehmen im Einflussbereich der Stadt Wien oder eines sozialistisch geführten Ministeriums vergeben wurden.“



Womit der Verdacht im Raum steht, es werde versucht, positive Berichterstattung zu kaufen. Der Kanzler hat in der gestrigen ZIB2 nachgefasst und darauf verwiesen, dass im besagten Jahr 2016 allein die Stadt Wien in ihrem Umfeld mehr Inserate vergeben habe als die gesamte Bundesregierung. Und er hat die Frage nach der Gegenleistung solcher Inserate als „berechtigt“ bezeichnet. Nebelwerfer, um abzulenken und als Verteidigung! Was auch immer - die Vorwürfe und Verdächtigungen des Meinungskaufs beweisen einmal mehr die Notwendigkeit der absoluten Trennung zwischen Redaktion und Anzeigen, die in jedem seriösen Medienhaus praktiziert wird.



Bleibt zu hoffen, dass die jüngsten Erhebungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft, mit ihrer gesamten, aktuell nicht absehbaren Sprengkraft für das weitere Bestehen der Regierung, jene Reinigungskraft erzwingen werden, die bereits seit Langem nötig gewesen wäre. Bestechlichkeit, Korruption, Meinungskauf dürfen keinen Platz in einer Demokratie haben, sie sind für jedes demokratische System toxisch. Toxisch wäre aber auch, wenn die Unschuldsvermutung durch eine Schuldvermutung abgelöst würde. Oder wenn jetzt, wie Politikforscher Peter Filzmaier gestern Nacht in der ZIB 2 warnte, Hunderttausende „Hängt ihn höher“ und auf der anderen Seite Hunderttausende „Verleumdung, Verleumdung“ rufen. Die Frage des ZIB-2-Moderators „Herr Kanzler, wer soll Ihnen glauben, dass das alles erfunden ist?“ wird wohl die „Hängt ihn höher“-Rufer bestärken.