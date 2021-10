Facebook

Adolf Winkler © Kleine Zeitung

Guten Morgen!

Mitten im Wahltrubel von Mailand bis Neapel wunderte man sich in Italien über Österreich: „Wie schafft ihr mitten in der Corona-Pandemie eine Steuerreform mit CO 2 -Preis?“ Der bestaunte Coup ist dann aber relativ leicht erklärt: „Praktisch macht die konservativ-grüne Regierung eine Art progressive Mineralölsteuererhöhung und für das verteuerte Tanken und Heizen wird jede/r je nach Öffi-Lücken mit einem Handgeld zwischen einem Hunderter oder zwei Hundertern getröstet.“ Über solche freihändige Umlagegeschenke unserer Bundesregierung hat man in Italien schon bei exorbitanten Coronahilfen ungläubig den Kopf geschüttelt. „Wo nehmt ihr dafür das Geld her?“



Denn außerdem legt unser Finanzminister der Lohn- und Einkommensteuer entlastend erstmals eine überschaubare Symmetrik an. Zusammen mit der 2020 vorgezogenen Senkung auf die geringsten Einkommen, zahlt man künftig in Österreich auf die drei untersten besteuerten Gehaltsstufen 20, 30 oder 40 Prozent Lohn- bzw. Einkommensteuer. Und für die kleinsten, steuerbefreiten Einkommen gibt es eine Entlastung bei der Krankenversicherung, für verdienende Unternehmen sinkt die Steuer von 25 auf 23 Prozent. Versuche, die komplexe Steuerprogression zu erklären, wegen der die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler all dies im Lauf der Jahre zu einem großen Teil selbst finanzieren, gelingen kaum. Für Italiener scheint in Österreich vergleichsweise Milch und Honig zu fließen, auch wenn es derzeit im eigenen Land mit Regierungschef Mario Draghi aufwärts geht.



Draghi darf sich gerade auch durch die zweitägigen Kommunalwahlen gestärkt fühlen und den strikten Corona-Kurs mit Impfpflicht für medizinisches Personal und Grüner-Pass-Pflicht an allen Arbeitsplätzen trotz zum Teil militanter Proteste bestätigt fühlen. Spektakulär gewannen Mittelinks-Kandidaten der Sozialdemokraten (Pd), die seine Regierung unterstützen, die Metropolen Mailand, Neapel und Bologna mit absoluter Mehrheit auf Anhieb. In Draghis Regierungslager steht auch der größere Teil der Mitterechts-Parteien, die einen Triumph bei den Regionalwahlen in Kalabrien erzielten, sowie bei den Kommunalwahlen etwa in den Flächen des Veneto oder in Friaul-Julisch Venetien, wo sie in Pordenone haushoch siegten, Muggia eroberten und in Triest den amtierenden Bürgermeister Roberto Dipiazza mit 47,28 Prozent siegesnah in der Stichwahl stellen.



Großer Verlierer ist hingegen die oppositionelle Fünf-Sterne-Partei (5S) mit Draghis gescheitertem Vorgänger Giuseppe Conte. In Rom wurde die 5S-Kandidatin, Bürgermeisterin Virginia Raggi mit nicht einmal 20 Prozent der Stimmen glatt aus dem Amt gewählt, auch in Turin hievten die Wählerinnen und Wähler die 5S von der Stadtspitze. In beiden Metropolen matchen Mittelinks- und Mitterechtskandidaten in der Stichwahl. In Rom gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem ehemaligen sozialdemokratischen Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri (27 Prozent) und dem Verwaltungsjuristen Enrico Michetti (30,3 Prozent) aus dem rechten Lager. Das kann gleichwohl Lega-Chef Matteo Salvini kaum schmecken, denn Michetti kommt von der Partei Fratelli d´Italia seiner größten Widersacherin am rechten Rand, Giorgia Meloni. Dem Pd-Chef Enrico Letta, der selbst ein Nachwahl-Senatsmandat in Siena gewann, trug Meloni noch Montagnacht sofortige Neuwahlen an, sowie Draghi zum Präsidenten zu küren.



Bedenklich an Italiens Kommunalwahlen ist nicht nur die unter 50 Prozent gesunkene Wahlbeteiligung, obwohl man die Wahl extra auf zwei Tage erstreckt hatte. Als radikale Impfgegner hat es die No-Vax-Partei 3V in Triest sogar in den Stadtsenat geschafft, der Spitzenkandidat war kurz vor der Wahl in Triest mit Carabinieri aneinandergeraten. Ausgesprochen friedlich hingegen ein Machtwechsel in Grado: „Grado muss revitalisiert werden, mit einem Strand, der wieder als der wahre Strand Mitteleuropas gilt“, genügte Claudio Kovatsch als Wahlversprechen, um mit seinem Mitterechts-Bündnis den Bürgermeistersessel gleich im ersten Wahlgang zu gewinnen. Wir hoffen sehr, dass er hält, was er verspricht.



Einen sinnerfüllten Tag, obwohl seit Mitternacht Facebook und Instagram wieder funktionieren, wünscht Ihnen