Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christoph Wiederkehr (links) und Michael Ludwig © APA/Herbert Neubauer

Guten Morgen!

Sie mussten Ihren Auftritt einen Tag vorverlegen, denn heute wäre er schon verboten. Lockdown auch für die Politik. Da standen die ungleichen Partner also nebeneinander und stießen zum Zeichen ihrer Übereinkunft ihre Fäuste gegeneinander, wie Bud Spencer und Terence Hill: „Zwei Fäuste für ein Halleluja“, im Remake von Michael Ludwig und Christoph Wiederkehr.



Die neue Wiener Regierungskoalition sei die Fortsetzung von Rot-Grün, nur in anderer Einfärbung, sagte Michael Ludwig ein bisschen paradox und ziemlich listig. Die scheinbar harmlose Phrase heißt ja nichts anderes als: Früher hat die SPÖ beim Regieren die Grünen neben sich geduldet, ab jetzt dürfen es die Neos sein. „…continuavano a chiamarlo Trinità“, hieß die Westernparodie von Spencer und Hill damals im italienischen Original – „Sie nannten ihn weiterhin Dreifaltigkeit“.



Wiederkehr hat bekommen, was er wollte, das Bildungsressort. Dazu noch den vergifteten Apfel der Integration, an dem man sich eigentlich nur verschlucken kann. Und die Transparenz, was immer das dann konkret heißen wird. Immerhin versprach der Bürgermeister im Überschwang des Neubeginns huldvoll, dem Stadtrechnungshof werde künftig die Prüfung der Parteifinanzen gestattet.