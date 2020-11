Die Neos betreten mit der SPÖ in Wien politisches Neuland. Das Programm wirkt auf den ersten Blick wenig ambitioniert – sein Erfolg wird sich aber erst in Jahren messen lassen.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Es wäre leicht, die neue Koalition am innenpolitischen Spielfeld zu verreißen. Die Überschriften, die SPÖ und Neos am Montag als Rahmen ihrer Zusammenarbeit in Wien präsentiert haben, wirken auf den ersten Blick, als ob die Pinken sich sehr, sehr billig hergegeben hätten. Einschränkung der obszön hohen Parteienförderung in der Bundeshauptstadt? Ein tiefer Einschnitt in die üppigen Beamtenpensionen? Weniger Geld für parteinahe Firmen- und Vereinskonstruktionen? Fehlanzeige.